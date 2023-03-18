Рыбакина о том, что проиграла Соболенко все 4 матча: «Надеюсь, теперь счет изменится»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала финал турнира в Индиан-Уэллсе против Арины Соболенко.

23-летняя спортсменка проиграла белоруске все четыре предыдущих матча.

«Я проиграла четыре раза, но все время в трех сетах. Мне нужно просто лучше проводить важные моменты, держать подачу. Потому что несколько раз все решал один брейк. Матч будет непростым, и мне нужно лучше проводить напряженные моменты. Надеюсь, теперь счет изменится», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.