Рыбакина — о матче против Самсоновой: «Надеюсь, физически я буду чувствовать себя хорошо»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от полуфинального матча против россиянки Людмилы Самсоновой в турнире в Абу-Даби.

«В плане восстановления будет лучше сыграть два сета, чем три. Посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, физически я буду чувствовать себя так же хорошо и смогу показать хороший теннис», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Также 24-летняя теннисистка прокомментировала победу над Кристиной Букшей (6:1, 6:4) в четвертьфинале.

«Сегодня я неплохо выглядела на старте. Во втором сете я двигалась не так хорошо, и она начала чувствовать себя увереннее. Здесь непростые условия. Все матчи довольно затяжные, много длинных розыгрышей. Рада, что смогла пройти дальше», — сказала Рыбакина.

Счет в личных встречах 4-0 в пользу Самсоновой. Последний раз они играли друг против друга в октябре 2023 года в полуфинале турнира в Пекине.

Матч 1/2 финала в Абу-Даби между Рыбакиной и Самсоновой запланирован на субботу, 10 февраля.