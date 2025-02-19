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19 февраля 2025, 16:02

Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира в Дубае

Алина Савинова

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае.

В матче третьего круга 7-я ракетка мира за 2 часа 51 минуту победила испанку Паулу Бадосу — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). По ходу встречи Рыбакина отыграла шесть матчболов.

За выход в полуфинал турнира казахстанская теннисистка поборется с американкой Софией Кенин.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Паула Бадоса (Испания, 9) — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)

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Теннис
Елена Рыбакина
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