Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира в Дубае
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае.
В матче третьего круга 7-я ракетка мира за 2 часа 51 минуту победила испанку Паулу Бадосу — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). По ходу встречи Рыбакина отыграла шесть матчболов.
За выход в полуфинал турнира казахстанская теннисистка поборется с американкой Софией Кенин.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Паула Бадоса (Испания, 9) — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)
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