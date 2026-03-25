Рыбакина: «Матчи против Пегулы всегда очень тяжелые»

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (2:6, 6:3, 6:4) в четвертьфинале турнира в Майами.

Вторая ракетка мира Рыбакина выиграла в пятый раз подряд в очных противостояниях с пятой ракеткой мира Пегулой.

«Матчи с Джессикой всегда очень тяжелые. У нее получился хороший начальный отрезок, а я слишком спешила. Но я счастлива, что смогла вернуться в игру и перевернуть ее ход. Мне помог ранний брейк. Да и в целом мне везло пару раз. Я старалась играть у сетки, так как Джессика играла быстро и коротко», — сказала Рыбакина во время интервью на корте.

Рыбакина сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Хэйли Баптист (США).