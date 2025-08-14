Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, выиграла у американки Мэдисон Киз в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Матч длился 2 часа 26 минут. 26-летняя Елена подала 6 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).

В четвертьфинале Рыбакина сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

