14 августа, 04:53

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, выиграла у американки Мэдисон Киз в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Матч длился 2 часа 26 минут. 26-летняя Елена подала 6 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).

В четвертьфинале Рыбакина сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
Теннис
Елена Рыбакина
  • hаnt64

    Отстрел негры произошел, ждем отстрела бегемота.

    14.08.2025

  • Из Алматы

    Конечно, русская казахстанка. Здесь, видимо, авторы англоязычные, раз путают национальность с гражданством.

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Вуков вернулся, теперь рыбка на поправку пойдет. Наверное

    14.08.2025

  • Андрей Александрович

    Отлично, Лена! Казашка), казахстанка правильно

    14.08.2025

