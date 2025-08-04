Елена Рыбакина и Марта Костюк сыграют в 1/4 финала турнира в Монреале

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина и украинка Марта Костюк встретятся в 1/4 финала турнира WTA в Монреале (Канада) в ночь на вторник, 5 августа. Начало игры — после 01.00 по московскому времени.

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Рыбакина — Костюк можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Смотреть прямую трансляцию встречи Рыбакина — Костюк можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

26-летняя Рыбакина — 12-я ракетка мира, на предыдущей стадии турнира уроженка Москвы обыграла украинку Даяну Ястремскую (5:7, 6:2, 7:5).

23-летняя Костюк занимает 28-е место в мировом рейтинге, в матче четвертого круга Марта выиграла у американки Маккартни Кесслер (5:7, 6:3, 6:3).