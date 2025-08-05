Рыбакина прошла Костюк и сыграет в 1/2 финала турнира в Монреале

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан вышла в полуфинал турнира в Монреале. Ее соперника Марта Костюк из Украины отказалась от продолжения матча во втором сэте.

Спортсменки провели на корте 53 минуты. 26-летняя Рыбакина допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

В полуфинале Рыбакина сыграет с победителем матча Виктория Мбоко (Канада) — Джессика Бусас Манейро (Испания).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Марта Костюк (Украина, 24) — 6:1, 2:1 — отказ 2-го игрока