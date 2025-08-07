Теннис
7 августа, 07:57

Рыбакина: «Все могло сложиться как угодно, но все сложилось по сценарию Мбоко»

Евгений Козинов
Корреспондент

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после поражения от Виктории Мбоко в полуфинале турнира в Монреале отметила, что ей не понравилось, когда болельщики стали аплодировать, когда Рыбакина допустила ошибку на подаче в третьем сете.

«Это было неприятно. Я играла во многих ситуациях, когда зрители поддерживала теннисистку, но, должна сказать, здесь было довольно тяжело с самого начала. Я почувствовала это уже с первого гейма, особенно между подачами. Что есть, то есть.

Я знала, что Мбоко — сильный соперник. Это был очень равный матч. Так что все могло сложиться как угодно, но все сложилось по ее сценарию», — приводит Lethbridge Herald слова Рыбакиной.

В финале 18-летняя канадка встретится с японкой Наоми Осакой, которая победила Клару Таусон.

