Рыбакина — о преимуществе в матче с Соболенко: «Чувствовала, что неплохо подаю»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина отметила, что ее подача стала ключевым моментом в четвертьфинальном матче против белоруски Арины Соболенко на турнире в Цинциннати.

Рыбакина обыграла первую ракетку мира со счетом 6:1, 6:4.

«Я довольна подачей. Это было ключевым моментом. Мы обе играем мощно. Сегодня я подавала очень хорошо. Если Арина подает так же хорошо, все становится совсем иначе. Я чувствовала, что неплохо подаю, и у меня было преимущество. Это помогло выиграть. На задней линии тоже играла интенсивно. Надеюсь, продолжу в том же духе», — сказала спортсменка в интервью на корте.

За выход в финал «тысячника» казахстанская теннисистка поборется с полькой Игой Свентек, которая ранее обыграла россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:4).