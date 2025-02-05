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Сегодня, 15:50

Рыбакина с победы над Волынец начала защиту титула в Абу-Даби

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Кэти Волынец во втором круге турнира в Абу-Даби — 2:6, 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Вакана Сонобе (Япония, Q) — Онс Жабер (Тунис).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кэти Волынец (США, Q) — 2:6, 6:4, 6:4

Теннис
Елена Рыбакина
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