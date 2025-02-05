Рыбакина с победы над Волынец начала защиту титула в Абу-Даби
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Кэти Волынец во втором круге турнира в Абу-Даби — 2:6, 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 29 минут.
В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Вакана Сонобе (Япония, Q) — Онс Жабер (Тунис).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кэти Волынец (США, Q) — 2:6, 6:4, 6:4
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