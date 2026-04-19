Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Штутгарте
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала чемпионский титул турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В финале она обыграла чешку Каролину Мухову — 7:5, 6:1.
Матч длился 1 час 19 минут. Рыбакина выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Мухова сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт.
Для Рыбакиной этот титул стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026 — ранее она выиграла Открытый чемпионат Австралии.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Каролина Мухова (Чехия, 7) — 7:5, 6:1
Новости