Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала чемпионский титул турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В финале она обыграла чешку Каролину Мухову — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 19 минут. Рыбакина выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Мухова сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт.

Для Рыбакиной этот титул стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026 — ранее она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Каролина Мухова (Чехия, 7) — 7:5, 6:1