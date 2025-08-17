Елена Рыбакина и Ига Свентек встретятся на турнире WTA в Цинциннати

Елена Рыбакина из Казахстана и Ига Свентек из Польши встретятся в полуфинале турнира WTA в Цинциннати (США) в воскресенье, 17 августа. Игра начнется около 20.00 по московскому времени.

Неофициальные прямые трансляции турнира появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «VK Видео».

Прямая трансляция матча Рыбакина — Свентек

Результаты игрового дня турнира в Цинциннати можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Победитель матча выйдет в финал, где встретится с Вероникой Кудерметовой или Ясмин Паолини.

На пути к полуфиналу Рыбакина победила Ренату Сарасуа, Элизу Мертенс, Мэдисон Киз и Арину Соболенко. Свентек прошла Анастасию Потапову, Марту Костюк, Сорану Кырстю и Анну Калинскую.