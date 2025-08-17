Свентек обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Цинциннати

Третья ракетка мира Ига Свентек обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Цинциннати — 7:5, 6:3.

Матч продлился 1 час 39 минут.

Свентек 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Рыбакиной 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В финале турнира 24-летняя полька сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 3) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — 7:5, 6:3