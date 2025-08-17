Теннис
17 августа, 21:49

Свентек обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Цинциннати

Сергей Ярошенко

Третья ракетка мира Ига Свентек обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Цинциннати — 7:5, 6:3.

Матч продлился 1 час 39 минут.

Свентек 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Рыбакиной 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В финале турнира 24-летняя полька сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 3) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — 7:5, 6:3

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
  • alehan.227472

    иди проспись, ига допингерша. к тому же страшная как сволочь

    18.08.2025

  • Черемисин57

    Здесь всё взаимосвязанно! Пропала первая подача- начинается нервяк!! Нужна подача, после которой идёт эйс или плохой приём у соперницы!!! Во втором случае нужно атаковать и выигрывать очко!

    17.08.2025

  • hant64

    Ей голову нужно тренировать - психологию в смысле. Вот без этого точно ничего не будет у неё хорошего.

    17.08.2025

  • hant64

    Жаль, не уследил за временем трансляции, не удалось поболеть против Рыбакиной. Но этого и не понадобилось)). Удивительно, как московской казашке удалось вынести так легко Соболенко? Впрочем, я тот матч видел, там первая ракетка мира играла как сотая, не лучше. А вот в этом матче всё встало на свои места, победила сильнейшая и по статусу, и по карьере.

    17.08.2025

  • Иван Л.

    Потапова Энэстэйша и проиграла

    17.08.2025

  • Александр Иванов

    а там вроде б и Потапова играла

    17.08.2025

  • Энди Энди

    Сделать брейк, подавать на сет и не подать, во 2 сете сдутся совсем. Ну что это, если не психология? Наймите ей уже спорт психолога! Вуков, блин, никого подпускать не хочет что-ли?

    17.08.2025

  • Александр Иванов

    Ига - N1 в теннисе - всем все ясно... а бегемоту немного осталось

    17.08.2025

  • Иван Л.

    Начинала-то Рыбка прям хорошо и брейк красиво сделала и подавала 81% первой, а потом сдулась. и виагра в виде Вукова не помогла. Зато Настя Захарова в Кливленде выиграла, молодка зёма)

    17.08.2025

  • Черемисин57

    Без первой мощной и точной подачи Рыбакина из принцессы превращается в золушку! Чтобы обыгрывать бывшую первую ракетку мира нужна подача, иначе итог будет на табло!! Тренировать, тренировать и ещё раз тренировать первую подачу, иначе титулов не видать Рыбакиной!!!

    17.08.2025

    Захарова обыграла Биррелл и вышла во второй круг турнира в Кливленде

