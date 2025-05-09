Теннис
9 мая, 21:39

Рыбакина обыграла Лис и вышла в третий круг «тысячника» в Риме

Алина Савинова
Елена Рыбакина.
Фото AFP

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над немкой Евой Лис во втором круге турнира в Риме —7:6 (7:3), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Следующей соперницей Рыбакиной на «тысячнике» станет либо канадка Бьянка Андрееску, либо Донна Векич из Хорватии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Ева Лис (Германия) — 7:6 (7:3), 6:2

Коко Гауфф (США, 4) — Виктория Мбоко (Канада, Q) — 3:6, 6:2, 6:1

Журова — о рукопожатии Костюк и Касаткиной: «Абсурд и двойные стандарты»

Жабер — о перспективах Андреевой: «Она выиграет много-много турниров «Большого шлема»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

