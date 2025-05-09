Рыбакина обыграла Лис и вышла в третий круг «тысячника» в Риме
Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над немкой Евой Лис во втором круге турнира в Риме —7:6 (7:3), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Следующей соперницей Рыбакиной на «тысячнике» станет либо канадка Бьянка Андрееску, либо Донна Векич из Хорватии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Ева Лис (Германия) — 7:6 (7:3), 6:2
Коко Гауфф (США, 4) — Виктория Мбоко (Канада, Q) — 3:6, 6:2, 6:1
Новости