Рыбакина уступила 66-й ракетке мира Лис в третьем круге турнира в Пекине

Представительница Казахстана Елена Рыбакина завершила выступление на «тысячнике» в Пекине.

В матче третьего круга 10-я ракетка мира потерпела поражение от немки Евы Лис, занимающей 66-е место в рейтинге WTA, — 3:6, 6:1, 4:6. Встреча длилась 2 часа 16 минут.

За игру Рыбакина 8 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Лис 1 эйс, 5 «двойных» и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20.

В следующем раунде немецкая теннисистка сыграет против победительницы матча Маккартни Кесслер (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ева Лис (Германия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — 6:3, 1:6, 6:4