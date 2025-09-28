Теннис
28 сентября, 08:30

Рыбакина уступила 66-й ракетке мира Лис в третьем круге турнира в Пекине

Алина Савинова

Представительница Казахстана Елена Рыбакина завершила выступление на «тысячнике» в Пекине.

В матче третьего круга 10-я ракетка мира потерпела поражение от немки Евы Лис, занимающей 66-е место в рейтинге WTA, — 3:6, 6:1, 4:6. Встреча длилась 2 часа 16 минут.

За игру Рыбакина 8 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Лис 1 эйс, 5 «двойных» и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20.

В следующем раунде немецкая теннисистка сыграет против победительницы матча Маккартни Кесслер (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ева Лис (Германия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — 6:3, 1:6, 6:4

Теннис
Елена Рыбакина
  • Черемисин57

    Посмотрим! Я думаю, что Кесслер справится с Лис!!

    28.09.2025

  • Venco

    В следующем матче Лис скорее всего пройдет Кесслер без особых проблем..

    28.09.2025

  • Venco

    Рыбакина решила, что итоговый турнир ей в этом году ни к чему. Ее дело.

    28.09.2025

  • rake

    я уже давно от нее ничего не жду

    28.09.2025

  • proug

    Лена никогда не отрабатывает на корте, никогда не стелется в попытках достать мяч... только флегматично, с выражением сожаления, наблюдает как мяч пролетает мимо.... спорт высших достижений не для нее....

    28.09.2025

  • nikola mozaev

    Кризис у Рыбакиной продолжается: сегодня Елена отдала практически выигранный матч Еве Лис. Рыбакиной нужно срочно перезагружать карьеру, иначе она скатится в рейтинге ещё ниже.

    28.09.2025

  • Черемисин57

    Без первой мощной и точной подачи 10 ракетка мира превращается в каланчу из Казахстана! Позорное выступление против 66ой ракетки мира немки Лис!! В следующем туре Лис укажут её место в табели о рангах!!! Рыбакина сделать этого не смогла- оконфузилась!

    28.09.2025

