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Рыбакина обыграла Андрееску и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила канадку Бьянку Андрееску во втором круге турнира в Мадриде — 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 17 минут.

В следующем круге представительница Казахстана сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:3, 6:2

Теннис
Бьянка Андрееску
Елена Рыбакина
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