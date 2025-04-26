Рыбакина обыграла Андрееску и вышла в третий круг турнира в Мадриде
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила канадку Бьянку Андрееску во втором круге турнира в Мадриде — 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем круге представительница Казахстана сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:3, 6:2
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