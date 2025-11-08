Рыбакина победила Соболенко в финале Итогового турнира WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белорусскую теннисисту Арину Соболенко в финале Итогового турнира WTA.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Девушки провели на корте 1 час 47 минут.

На счету 1-й ракетки мира Соболенко 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. 6-я ракетка мира Рыбакина 13 раз подала навылет, допустила две двойные и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. Также для 26-летней теннисистки это 11-й титул в карьере и третий в сезоне-2025.

На Итоговом турнире WTA Рыбакина не проиграла ни одного матча и заработала более 5 миллионов долларов.

Соболенко проиграла второй финал Итогового турнира в карьере (первый — в 2022).

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:3, 7:6 (7:0)