8 ноября, 21:01

Рыбакина победила Соболенко в финале Итогового турнира WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белорусскую теннисисту Арину Соболенко в финале Итогового турнира WTA.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Девушки провели на корте 1 час 47 минут.

На счету 1-й ракетки мира Соболенко 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. 6-я ракетка мира Рыбакина 13 раз подала навылет, допустила две двойные и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. Также для 26-летней теннисистки это 11-й титул в карьере и третий в сезоне-2025.

На Итоговом турнире WTA Рыбакина не проиграла ни одного матча и заработала более 5 миллионов долларов.

Соболенко проиграла второй финал Итогового турнира в карьере (первый — в 2022).

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:3, 7:6 (7:0)

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
  • miker65

    Не больная на передок, а знойная женщина!

    12.11.2025

  • Pifia

    Наконец завалила кабаниху

    09.11.2025

  • hant64

    Лучше быть дураком, чем злобным идиотом, как ты. Гораздо лучше.:grin: Хотя, в том, что ты идиот, я не сомневаюсь, а в том, что я дурак - очень даже сильно сомневаюсь.:slight_smile:

    09.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Миш, ну хорош придуриваться)))

    09.11.2025

  • Nick280881

    Еще раз. Какие это "страшненькие россиянки" царили в теннисе в последние годы? Последней россиянкой, кто царил в теннисе, и то с натяжкой, была Шарапова. Но ее во-первых страшненькой уж точно не назовешь, а во-вторых это было больше 10 лет назад.

    09.11.2025

  • Nick280881

    Дурак ты и шутки у тебя дурацкие.

    09.11.2025

  • Братчанин

    Были бы русские - играли бы за Россию. А так - казахстанка и белоруска. Давайте называть вещи своими именами. Надоели уже эти " бывшая россиянка", " уроженка москвы" и т.д.

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Имеющий глаза .. да увидит

    09.11.2025

  • Nick280881

    Кто конкретно?

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    .. невзрачные ... и страшненькие россиянки

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Малодчик Лена! Никрячила всех на женском Итоге! В том числе кряченула бульбашного кинг-конга в юбке, которому нет места в женских соревнованиях.

    09.11.2025

  • DioRJ

    Не казахов,отморозок,а казахстанцев.

    09.11.2025

  • DioRJ

    Не казахская,а казахстанская,неуч.

    09.11.2025

  • _Mike N_

    она и на передок больная, подавай мужиков и побольше !:laughing:

    09.11.2025

  • _Mike N_

    а вы тоже из Казахстана, как и Лена ? Если вы из России, то Рыбакину как раз и выгнали, как безперспективную ! Скажите "спасибо" Шамилю Тарпищеву, который отправил Лену в Казахстан !

    09.11.2025

  • _Mike N_

    при чем тут Канада, валенок ? В жопе Россия, которая признала Рыбакину безперспективной и отдало ее в Казахстан ! И это не в первый и не последний раз !

    08.11.2025

  • Слава Иванов

    Поздравляем Лену. Сегодня звезды сложились, да и успех был рядом :star2: огромный труд привел к такому блестящему результату. Браво!

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Будем посмотреть.

    08.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Что с тобой не так, Мишка?))) Ты какой-то нервный))) Ну выиграла одна, потом другая, тебе то какая радость от этого? Канада в жопе))) Сам то как?

    08.11.2025

  • Заполярье

    Кто такая? Почему Василич не в курсе? На шпагат садится? :face_with_monocle::stuck_out_tongue::rofl:

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Юрий, у меня кончаются цензурные ответы. Две афалины, белобочка (самка), бутылконос (самец) и соболь (самец). Его дельфины приняли в свою стаю.

    08.11.2025

  • hant64

    Высеры - это твоё фирменный почерк, безмозглое существо.:grin:

    08.11.2025

  • Lars Berger

    Лена - молодец!

    08.11.2025

  • Lars Berger

    Дмитрий, подскажите... Водятся ли в Неве дельфины? И есть ли в Неве зелень, за которой они - гоняются?

    08.11.2025

  • Lars Berger

    Дмитрий, вот скажите... А водятся ли в Неве дельфины?)

    08.11.2025

  • Nick280881

    Тяжелый сезон для Арины. С одной стороны она без вопросов первая, никто даже и не приближался толком в рейтинге за весь год. С другой больше проигранных финалов крупных турниров, чем выигранных, при чем проигранных по большей части самой. Лена, если привела в порядок голову и не будет травм, должна в следующем сезоне навязать борьбу. Пожалуй, она единственная, кто способен на дистанции всего сезона бороться с Соболенко. Ну и девушка она красивая, что уж скрывать. Такие нужны нынешнему женскому теннису, где в последние годы царили невзрачные Барти и Свентек.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Еще и квала Ф-1.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Более 500 эйсов за сезон.

    08.11.2025

  • rusfеd 2.0

    три финала одновременно - вот лошары. сорри, но смотрел джоковича рыбка - молодчинка

    08.11.2025

  • Каша из топора

    Здесь любой исход был хорош. Лена молодец. Хорошо поработала, подготовилась. Глядишь, и на первую строчку заскочит.

    08.11.2025

  • емен

    Молодец Лена, второй значимый титул взяла !

    08.11.2025

  • 678ugu

    Смотрю по твоим высерам, что ты не очень сильно бился головой об стенку! Да и лекарства принимаешь нерегулярно. Вижу, ГлавПатриот видит твои проблемы с головой. А человек Nick c цифрами считает, что ты заднеприводный. Может в этом все и дело? Он тебя хорошо знает, а ты скрываешь свои особенности? Готов помочь тебе с добрым советом!

    08.11.2025

  • Djin Ignatov

    Я пока смотрел уже выпил 350 грамм водки ! Добью до конца !!

    08.11.2025

  • Skorz.

    Конечно , начну с эмоций ! Желал Победы Елене и она ее преподнесла ! Наверно, хорошо знакомое многим чувство , когда хочешь ...да еще и получаешь !))) По игре . Арина пыталась зажигать в матче , но видимо в конце все отсырело и потухло. Вчера мне показалось , что больно по-монашески она выиграла у Аманды и это спокойствие , сыграло злую шутку .Могу и ошибаться . Можно и горло промочить !)

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Найн! Пьянству - нет!

    08.11.2025

  • igor1972

    ага, был уверен, что дожмет

    08.11.2025

  • Djin Ignatov

    Какая же ты молодец ! Доказала нашей стране что ты ВСЕГДА была ПЕРСПЕКТИВНАЯ !!! Стройная , красавица успехов тебе в том году ! Наверняка ты себя еще покажешь !! БРАВО Елена ! Тебя приехал поддержать даже сам МИНИСТР , ибо он был уверен в твоей ПОБЕДЕ !!

    08.11.2025

  • f0rz

    Как минимум не попадать на других игроков десятки раньше 1/4 ) Ну и статус, за счёт которого к тебе приходят спонсоры

    08.11.2025

  • fell62

    напьётся -будет )))

    08.11.2025

  • rake

    Красотка! с победой, Лена!

    08.11.2025

  • ValeraK

    Пьянство?

    08.11.2025

  • ValeraK

    Это все благодаря советам и наветам Черчесова =)

    08.11.2025

  • belaruss

    а что такое БШ в вашем понимании?

    08.11.2025

  • Алехандрохорс

    Просто блестящая победа от Елены. Поздравления. Ну и в рейтинге +1500 не слабо так добавила!

    08.11.2025

  • hаnt64

    Ты же белорус и этим все сказано. Лечись!

    08.11.2025

  • Жапаров Жапаров

    Молодец, Рыбакина! Уверенно выиграла. Есть второй титул БШ! Так держать :trophy::trophy:

    08.11.2025

  • hant64

    Это не полудурок, это полный дурак, даже в квадрате:grin:

    08.11.2025

  • Haiaxi

    Рыбка выиграла турнир. Молодчина! Заслужила. Заскочила в 8-ку в последний момент и прошлась катком по всем.

    08.11.2025

  • hant64

    А какие преференции даёт десятка? Не играть матчи первого круга? Ну да, и то не плохо.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Прав. Спору нет. Подсчет негатива, не более.

    08.11.2025

  • f0rz

    Как раз очки очень как нужны - весь следующий сезон будешь за счёт них ехать в топ-10

    08.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, Рыбакина! Сумела победить саму королеву тенниса в финале турнира!! А ведь еле успела запрыгнуть в последний вагон поезда, уходящего в Эр- Рияд!!! Сказка со счастливым финалом для Рыбакиной! Прав беларусс, что у Соболенко теперь есть стимул- выиграть финал итогового на следующий год!!

    08.11.2025

  • Djin Ignatov

    С каждым ударов ракеткой по мячу Соболенко кричала - Помогите ! Казахстан !!! Казахстан ! Помогите ! Раздирающий крик !! Но никто не пришел и не помог ей ! Это должна сделать была она сама ! И как Соболенко сказала - Елена размазала ее на тайк брейке 6-0 !!! Браво Елена ! Теперь мы видим что раньше времени Тарпищев говорил что ты не перспективная !!! Тарпищев после этой победы должен подать в отставку !!!

    08.11.2025

  • ёzhic8

    ну мы то - мужики нах паниковать?

    08.11.2025

  • hant64

    Хорошо, смягчим, так уж и быть).

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Прости. Получи. Новак меня на том турнире не интересует. Рядовая победа, пусть даже в таком возрасте. Музетти снова получил по носу - молодой, перспективный, а Новак все равно сильнее. Для Джока - это разминка. Итоговый - это вызов.

    08.11.2025

  • hant64

    А, ты вон как зашёл:grin: Но матрёшечка/колобочек вообще таки играла в одиночке, в отличие от Мирры. А это само по себе покруче, чем быть запасной, пусть даже и первой.

    08.11.2025

  • Из Алматы

    Я бы сказал, не то, чтобы слабая, а слабоватая, "на четверочку с минусом". Со слабой ("на тройку") все-таки не выигрывают четыре ТБШ и не становятся первой ракеткой...

    08.11.2025

  • Sam17

    Да, когда 2 сетбола было у Арины на подаче Лены, думал, что все - посыпалась Лена. Но нет, выстояла! Молодчина!

    08.11.2025

  • nikola mozaev

    Рыбакина действительно вернулась! Такой подачи нет ни у кого в женском туре.

    08.11.2025

  • _Mike N_

    беларусы - очень добрые люди, но эту свиноматку из Майами терпеть не могу за хамство и непорядочность, а еще за то что довела до самоубийства одного из лучших хоккеистов Беларуси- Костю Кольцова !

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Ты притормаживаешь, там Новак победил, а ты до сих пор не там. И ваще, где мой заслуженный лайк?? Я то тебе влупил сразу)

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Матрешечка добавила такой же результат в одиночке.

    08.11.2025

  • nikola mozaev

    Блестящий финал и турнир в целом от Елены Рыбакиной! В следующем сезоне она будет претендовать на первую строчку мирового рейтинга!

    08.11.2025

  • _Mike N_

    В Казахстане сегодня праздник - первый раз в истории страны казахская теннисистка выиграла Итоговый турнир ! (кстати беларусский бегемот из Майами, несмотря на то, что два году уже первая ракетка, но так Итоговый турнир ни разу не выиграла)

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Женский теннис. Это - таинственная штука. Не оправдываю паникеров, но здесь возможно всякое. Хант, например, вообще не может его смотреть. Нервы пошаливают. Кто долго за ним следит, тот, чаще всего, бухать начинает. Исключения есть, но они только подтверждают правило.

    08.11.2025

  • hant64

    Да это понятно, что всё идёт от головы. А голова у Соболенко - слабое место).

    08.11.2025

  • freak

    Ура, зачехлили бульбашей!!!

    08.11.2025

  • Из Алматы

    У Арины менталка далеко не идеальная. Сколько раз она сегодня разводила руками, ругалась и ворчала? Все эти моменты снижают уровень такой нужной для собранности психической энергии, концентрацию. Потом она может восстановиться, но если всё время так нервничать, то в самые нужные моменты и то реакция будет замедленная, то рука дрогнет, в общем будут невынужденные ошибки, что мы и видели сегодня.

    08.11.2025

  • hant64

    Не, таких не берут в космонавты.

    08.11.2025

  • hant64

    На парном хуже сыграть как бы невозможно - три из трёх поражения. Можно было только повторить)).

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Много чего уплыло у Мирры. Итоговый хуже сыграла только Паолини.

    08.11.2025

  • ёzhic8

    Слушайте, почитайте комментарии свои же. Месячной давности О том, что Рыбакина недостойна играть на турнире, просрала всё, играет кое-как Не ко всем, к тем кто писал, конечно обращаюсь. Ваше место - в числе сотрудников СЭ

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тем более. "Те, что вчера были ну, ооочень большие..."

    08.11.2025

  • belaruss

    слышь, полудурок,тебе не надоело? под чужим ником х... заниматься?

    08.11.2025

  • hant64

    Да кому они нужны в конце сезона, эти очки?

    08.11.2025

  • hant64

    Дима, вчера было всё ровно наоборот - победила более наошибавшаяся)).

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Истинно так!

    08.11.2025

  • _Mike N_

    и куча очков

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да уж. Он такой. Потому и нравится мне больше биатлона.

    08.11.2025

  • hant64

    И да, вместо Рыбакиной на Итоговом должна быть Мирра, и, естественно, с тем же результатом. Уплыли пять лямов баксов)).

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Из лазарета. Нет. Из Назарета.

    08.11.2025

  • _Mike N_

    Как же кусает локти Миррочка Андреева - на месте Елены Рыбакиной должна была быть именно она !

    08.11.2025

  • Из Алматы

    В финале, ошибок, конечно, тоже было многовато. Но да, в целом по уровню игры соперниц это была, возможно, лучшая игра турнира.

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Иисус.

    08.11.2025

  • hant64

    Рыбакину с победой. Сегодня сыграла гораздо лучше, чем вчера с Пегулой - и вот результат. Что случилось на тае с Соболенко, наверное, даже ей непонятно.

    08.11.2025

  • ёzhic8

    Не стоит забывать, кто её пропустил. В группу, в плов, в финал и далее Ибучий теннис!

    08.11.2025

  • f0rz

    Рыбакина Мирре прям проставу должна)

    08.11.2025

  • _Mike N_

    слышь, валенок, закусывай бояру, перед тем как писать бред. В России Лену посчитали неперспективной, ну и сосите теперь, вместе с Тарпищевым, который отправил ее в Казахстан !

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А то некоторые про полуфинал Рыбки с Пегулой - уровень тенниса зашкварный, количество ошибок бешеное, победила менее наошибавшаяся...

    08.11.2025

  • Из Алматы

    Да, в нынешней форме Мирре такой результат не светил никак.

    08.11.2025

  • _Mike N_

    показали трибуну Соболенки - 3 небольших мужичка из команды Арины выглядят очень перепуганными. ВИдать беларусский бегемот им устроит скандал. Даже качок-бразилец(который бой-френд бегемота) очень недовольный. :laughing::laughing::laughing:

    08.11.2025

  • Bossonn

    Отличное завершение женского сезона!

    08.11.2025

  • alehan.227471

    слышь казах - ты это Лене Ребякиной из Москвы скажи:)

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Возможно. Увидим на АО.

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не полностью. Збышек и Янош остались пить с местными.

    08.11.2025

  • Николай Шибаев

    А ведь и верно!

    08.11.2025

  • Павел Верещагин

    Это радует! Красота и грация доминируют!

    08.11.2025

  • igor1972

    Браво, Лена! Мои симпатии принадлежали ей. Во втором сете думал дожмет её Соболенко за счёт подачи...

    08.11.2025

  • Из Алматы

    Лена справилась и с попаданием на Итоговый в последний момент, и со всеми соперницами на групповом этапе, и в трудной борьбе с Пегулой в полуфинале, и с первой ракеткой мира Соболенко в финале! И, конечно, с своими подачами, наколотив больше всех эйсов на турнире, и, главное, - со своими нервами в острые моменты финала, не дав Арине сделать ни одного брейка, отыграв два её сетбола, и всухую выиграв на тае. Настоящая чемпионка!

    08.11.2025

  • capitan76

    Нет слов!)) Шикардос!!!

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Ай, да, Лена, в последний момент вскочила в 8-ку и такой успех. Браво! С возвращением после спада!

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Панство успело из Махачкалы вернуться?

    08.11.2025

  • _Mike N_

    пусть едет к другану Лукашенке дрова рубить ! :laughing::laughing::laughing:

    08.11.2025

  • alehan.227471

    В Маями все ОТЛИЧНО!!!

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Концентрация внимания была мужская у обеих. Думал, что три сета сыграют, но Рыба была против.

    08.11.2025

  • инок

    Елену с победой на итоговом турнире. Она просто молодец!

    08.11.2025

  • _Mike N_

    Молодец Лена - поставила раком беларусского бегемота из Майами ! Сабаленка даже ракетку побила и матом ругалась на корте, а Лена - образец поведения для теннисистов ! Поздравляю казахов !

    08.11.2025

  • Николай Шибаев

    Очень красиво переиграла Лена Арину,даже шанс не предоставила. Хорошая физика и умно играла. С победой!

    08.11.2025

  • Sam17

    Не только зелени. Ещё и +1500 в рейтинг!)

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Панство одобряет.

    08.11.2025

  • Master Sborka

    Молодец, Рыбка. Чёткий теннис, как в геометрии

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Все победы собрала на Итоговом. Коси коса - пока роса. Накосила зелени.

    08.11.2025

  • belaruss

    Заслуженно, поздравления Лене,а для Арины в будущем стимул когда-нибудь выиграть итоговый турнир

    08.11.2025

  • alehan.227471

    Конечно, это не 7 матчевый марафон ТБШ, но тем не менее. Финал - украшение турнира, 2 приятные русские девушки! Браво, Елена! Вернулась в топ 5... как говорится in style!:)

    08.11.2025

  • инок

    Лену с Победой! Сегодня она была быстрее, точнее и мощнее! Классный финал. Тем приятнее победа Рыбакиной!

    08.11.2025

  • Sam17

    Супер! Лена молодчина! Болел за неё.)

    08.11.2025

  • hаnt64

    Да, есть ощущение, что Лена в следующем году хорошо попылит! Уж больно лихо она приструнила бегемота!

    08.11.2025

  • ali_baba

    Лена - просто молодец, красавица!!!

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот это тай. Вот это Рыбка. Осень чемпионская. Браво)))

    08.11.2025

  • karwin

    Умница!!!!! Красавица!!!!!!!!!!!!!!! Чемпионка!!!!!!!!!!!!!!

    08.11.2025

  • Ботокс007

    Казахстан - красавцы! В Майами - траур. Союзное государство - в ж...пе!!!

    08.11.2025

  • TomCat

    Красавица!

    08.11.2025

  • tryfo

    Спасибо Мирре Андреевой, что она пропустила Елену на Итоговый

    08.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Отличная новость!

    08.11.2025

