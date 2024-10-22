Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:52

Приданкина проиграла американке Доулхайд на старте турнира в Гуанчжоу

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Елена Приданкина уступила американке Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира WTA 250 — 2:6 1:6.

Игра продлилась 1 час 7 минут. Приданкина ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5 заработанных. У Доулхайд 1 эйс, ни одной двойной и 6 реализованных брейков из 10.

Во втором круге соревнований Доулхайд встретится с сильнейшей в паре Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Мария Боузкова (Чехия).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Елена Приданкина (Россия, LL) — 6:2, 6:1

Читайте также
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
Популярное видео
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости