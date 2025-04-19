Остапенко обыграла Свентек и встретится с Александровой в полуфинале турнира в Штутгарте
Польская теннисистка Ига Свентек проиграла Елене Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Штутгарте — 3:6, 6:3, 2:6.
Игра продолжалась 2 часа 9 минут.
В полуфинале Остапенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:3, 3:6, 6:2
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