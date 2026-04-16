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16 апреля, 18:32

Звонарева и Зигемунд проиграли Остапенко и Шуай в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Руслан Минаев

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Штутгарте.

В четвертьфинале дуэт уступил паре Елена Остапенко/Чжан Шуай (Латвия/Китай, 1) со счетом 4:6, 3:6.

Остапенко и Шуай сыграют с победительницами матча Ульрикке Эйкери/Куинн Глисон (Норвегия/США) — Алисия Паркс/Алана Смит (США).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко/Чжан Шуай (Латвия/Китай, 1) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:4, 6:3

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Вера Звонарева
Елена Остапенко
Лаура Зигемунд
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