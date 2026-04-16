Звонарева и Зигемунд проиграли Остапенко и Шуай в 1/4 финала турнира в Штутгарте
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Штутгарте.
В четвертьфинале дуэт уступил паре Елена Остапенко/Чжан Шуай (Латвия/Китай, 1) со счетом 4:6, 3:6.
Остапенко и Шуай сыграют с победительницами матча Ульрикке Эйкери/Куинн Глисон (Норвегия/США) — Алисия Паркс/Алана Смит (США).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко/Чжан Шуай (Латвия/Китай, 1) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:4, 6:3
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