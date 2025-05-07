Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Полина Кудерметова в трех сетах уступила румынке Елене-Габриэле Русе в первом круге турнира в Риме — 7:6 (12:10), 4:6, 2:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 50 минут. Кудерметова один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Русе 7 эйсов, 14 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге турнира в Риме румынка сыграет против представительницы США Даниэль Коллинз.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:7 (10:12), 6:4, 6:2