Кудерметова проиграла Русе в первом круге турнира в Майами

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла румынке Елене-Габриэле Русе в первом круге турнира в Майами — 1:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Матч длился 2 часа. 21-летняя россиянка допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов (из 18).

Следующей соперницей Русе будет польская теннисистка Магдалена Фрех.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2