Кудерметова проиграла Русе в первом круге турнира в Майами
Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла румынке Елене-Габриэле Русе в первом круге турнира в Майами — 1:6, 7:6 (7:5), 2:6.
Матч длился 2 часа. 21-летняя россиянка допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов (из 18).
Следующей соперницей Русе будет польская теннисистка Магдалена Фрех.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2
