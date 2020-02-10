Элегантное платье Шараповой на вечеринке перед «Оскаром». Оцените и вы
17:28
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку перед 92-й церемонией вручения наград Американской киноакадеми «Оскар». Спортсменка вышла на красную дорожку в желто-зеленом полупрозрачном платье от Valentino с вырезом на спине.
В своем последнем матче россиянка проиграла хорватке Донне Векич в первом раунде Australian Open. Она покинула топ-350 рейтинга WTA по окончании турнира.
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