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Экс-первой ракетке мира Динаре Сафиной исполнилось 34 года

08:50
Динара Сафина. Фото Instagram
Динара Сафина. Фото Instagram
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27 апреля день рождения отмечает бывшая российская теннисистка Динара Сафина?. Ей исполнилось 34 года.

Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде трижды выходила в финал турниров Большого шлема, победила в 12 турнирах WTA и стала серебряным призером Олимпиады-2008. В парном разряде Сафина стала победительницей в US Open-2007 вместе с француженкой Натали Деши.

Последний свой матч Сафина провела в апреле 2011 года. В мае 2014-го спортсменка объявила о завершении карьеры.

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