Экс первая ракетка мира Мугуруса стала директором итогового турнира WTA в Саудовской Аравии

Бывшая испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала директором итогового турнира WTA в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба WTA.

Она будет сотрудничать с WTA, Федерацией тенниса и министерством спорта Саудовской Аравии по вопросам стратегического планирования. Также в обязанности нового директора войдет популяризация тенниса и здорового образа жизни среди молодежи на Ближнем Востоке.

Итоговые турниры WTA в Саудовской Аравии пройдут с 2024 по 2026 год. В этом сезоне финальная часть состоится с 2 по 9 ноября. Призовой фонд турнира составляет 9 миллионов долларов.

Бывшая первая ракетка мира Мугуруса в апреле объявила о завершении карьеры. За карьеру она выиграла два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2016 и Уимблдон-2017), а также Итоговый турнир WTA (2021). Всего на ее счету 15 титулов WTA (из них десять — в одиночном разряде).