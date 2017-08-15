Екатерина Макарова: "Рада выступать в паре с Весниной"

Теннисистка Екатерина Макарова отметила, что с нетерпением ждет начала итогового чемпионата в Сингапуре. Россиянка подчеркнула, что выступление на таком турнире является для нее большим вызовом.

– Играть с Еленой Весниной в парном разряде одно удовольствие, – цитирует пресс-служба WTA Макарову. – В прошлом году в Сингапуре мы отлично выступили и выиграли титул, соревнуясь против очень сильных соперников. Мы всегда с нетерпением ждем возвращения на итоговый турнир, так как это для нас большой вызов.

Напомним, что итоговый турнир WTA пройдет с 22 по 29 октября.