Олимпийская чемпионка 2016 года Екатерина Макарова объявила о завершении карьеры. 31-летняя спортсменка опубликовала сообщение об этом в совем Instagram. По ее словам, пришло время двигаться дальше.

Дорогие друзья! Сегодня у меня для вас важная новость, — написала Макарова. — Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе.

Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной плечо к плечу все эти годы. Кто принимал участие в моей спортивной карьере, начиная с самого детства и до ее завершения. Мне посчастливилось работать с лучшей командой профессионалов. Мои любимые тренеры, спарринги, массажисты, остеопаты. Моя команда всегда была для меня опорой и поддержкой.

Самую большую благодарность я выражаю моей любимой семье, мои близким, что всегда были рядом. Я всегда чувствую вашу любовь и поддержку. Моя семья — мой источник энергии и вдохновения.

Дорогие мои, преданные фанаты! Вы всегда меня поддерживали в любой точке земного шара. Благодарю вас от всей души! Ваша вера в меня придавала мне сил и помогала двигаться вперед, к победам!

Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни.