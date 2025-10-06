Александрова победила Мбоко в первом круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла канадку Викторию Мбоко в первом круге турнира в Ухане — 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час 21 минуту.

На счету Александровой 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

В следующем круге 30-летняя Александрова сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Энн Ли (США).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 9) — Виктория Мбоко (Канада) — 6:3, 6:2