Сегодня, 18:21

Александрова победила Мбоко в первом круге турнира в Ухане

Сергей Ярошенко
Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла канадку Викторию Мбоко в первом круге турнира в Ухане — 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час 21 минуту.

На счету Александровой 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

В следующем круге 30-летняя Александрова сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Энн Ли (США).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 9) — Виктория Мбоко (Канада) — 6:3, 6:2

Теннис
Екатерина Александрова
  fonkom

    А ты, есть ощущение, боишься их, мерзкий расист.

    06.10.2025

  Черемисин57

    Браво, Александрова! Единственная из наших теннисисток, которая держит марку и побеждает неслабых соперниц!! Так ведь сталинградец?

    06.10.2025

  hаnt64

    Молодец, Катя! Не испугалась толстой и страшной негры!

    06.10.2025

  Иван Л.

    Ну Катя всё успела: в теннис поиграть, в баньку сходить, поспать) ну и закончить. А по игре... ну когда Катя не спала, то это были сильно разные лиги.

    06.10.2025

  Николай Шибаев

    Ну конечно,все на классе. Хотя ,вела в первом сете 5:0 и отдала три гейма. Вот такая Катерина.

    06.10.2025

  Алехандрохорс

    Хорошая победа Кати над 23 ракеткой мира! Наши поздравления!

    06.10.2025

