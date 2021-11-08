Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела преодолеть барьер первого круга на турнире в Австрии. Россиянка в двух партиях уступила представительнице Украины Лесе Цуренко.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 5) — 6:4, 7:6 (7:2)

Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — Камилла Рахимова (Россия) — 2:6, 6:2, 7:5