Александрова и Кенин победили дуэт Макнелли/Самсонова на старте парного турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка София Кенин вышли во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе.
На старте соревнований спортсменки обыграли россиянку Людмилу Самсонову и американку Кэтрин Макнелли — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 7 минут.
Во втором круге Александрова и Кенин встретятся с дуэтом чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/София Кенин (Россия/США) — Кэтрин Макнелли/Людмила Самсонова (США/Россия) — 6:3, 6:2
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