Александрова и Кенин победили дуэт Макнелли/Самсонова на старте парного турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка София Кенин вышли во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе.

На старте соревнований спортсменки обыграли россиянку Людмилу Самсонову и американку Кэтрин Макнелли — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 7 минут.

Во втором круге Александрова и Кенин встретятся с дуэтом чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/София Кенин (Россия/США) — Кэтрин Макнелли/Людмила Самсонова (США/Россия) — 6:3, 6:2

Подписывайся на канал «СЭ» в Max