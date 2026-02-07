Александрова уступила 101-й ракетке мира Бейлек в финале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Саре Бейлек в финале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби — 6:7 (5:7), 1:6.

Матч длился 1 час 41 минуту. 11-я ракетка мира Александрова допустила за игру 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У 101-й ракетки Бейлек — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

31-летняя россиянка проиграла четвертый подряд финал WTA. Всего за карьеру ее результат в финалах на турнирах WTA — 5 побед и 8 поражений. Для Бейлек трофей стал дебютным.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 7:6 (7:5), 6:1