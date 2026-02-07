Теннис
7 февраля, 17:47

Александрова уступила 101-й ракетке мира Бейлек в финале турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Саре Бейлек в финале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби — 6:7 (5:7), 1:6.

Матч длился 1 час 41 минуту. 11-я ракетка мира Александрова допустила за игру 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У 101-й ракетки Бейлек — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

31-летняя россиянка проиграла четвертый подряд финал WTA. Всего за карьеру ее результат в финалах на турнирах WTA — 5 побед и 8 поражений. Для Бейлек трофей стал дебютным.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 7:6 (7:5), 6:1

Теннис
Екатерина Александрова
  • f0rz

    Если что, про дачу это была шутка, основанная на том, что ты постоянно там пропадал без связи) С Картал есть шансы поквитаться за Пекин, т.к. именно она по сути не пустила её на итоговый. Хотя может быть и клиентка Линетт. С Мбоко будет опасно, но если сделаны выводы с АО, как будто должна проходить. Хотя может там другая клиентка Бузкова подсобит... А может Верунчик тряхнёт стариной. Было бы интересно её матч с Миррой посмотреть) Что касается Рыбакиной... давеча тут на спортсе баталировал на тему того, что Рыбакина будет клиенткой Мирры, т.к. та удобно играет. А вообще все 3 "подружки" у неё по сетке проглядываются (Лена в 1/4, Таусон в 1/2, кепка в финале). Правда Таусон не дойдёт 99%, как впрочем может не дойти и кепка - у той манда в 1/2.

    08.02.2026

  • miker65

    Дружище, хотелось бы повторить прошлый год. То бишь опять два подряд тысячника забрать....

    08.02.2026

  • Я из Волгограда

    Какая дача в феврале? Привет, fOrz! Я, как всегда, с опозданием реагирую на твои сообщения. Черемисину я писал в дороге, потом уже телефон в руки не брал... Как мне сетка турнирная? Шрамковой нет, и на том спасибо. Мирра ей в прошлом году ТАМ проиграла. А сейчас словачка проиграла здесь ещё в квалификации. Это я ещё 6 февраля увидел. А вот сетку основной сетки я увидел только сейчас, когда взялся ответить тебе. Картал или Линетт во втором круге - Мирра в своё время обеим умудрилась проиграть. Дальше Мбоко, затем Рыбакина. Точно знаю одно - если Мирра побеждает на "тысячниках" Лену Рыбакину, то затем берёт и титул. А здесь как раз "тысячник"...

    08.02.2026

  • емен

    А нужно было выигрывать!

    07.02.2026

  • Из Алматы

    Со 101 места подпрыгнула сразу на 38-е! Такими темпами уже в ближайшие пару месяцев может залететь в ТОП-20...

    07.02.2026

  • Highlander

    Катя очень насрала мне,сыграв на буков.

    07.02.2026

  • joludev.alexander

    Весь матч было ощущение, что Александрова играет против игрока из первой 10-ки. Вытаскивала соперница почти всё. И тут два варианта или чешка сломается, либо Екатерина поплывёт. Как с ней нередко бывает в решающих матчах. Увы поплыла.

    07.02.2026

  • f0rz

    Не стоит гнать на лыжи - девчонка, если я не ошибась, ни разу на зарубежные старты в своей карьере не ездила. И в первый раз поехала месяца 1,5-2 назад.

    07.02.2026

  • f0rz

    Волгоградец, я уж думал тебя там снегом завалило на даче, совсем не заходил) Как тебе сетка Мирры в Дохе?

    07.02.2026

  • f0rz

    На тот момент Мбоко была №17, не сказать чтобы сильно ниже сегодняшней Александровой.

    07.02.2026

  • на_заборе_мелом

    времена ельцина прошли

    07.02.2026

  • Сон Морфей

    Какие ляжечки

    07.02.2026

  • miker65

    Блин, чешек в первой сотне, как французов у мужиков.

    07.02.2026

  • ValeraK

    Выкинуть из тура этих селедок надо

    07.02.2026

  • Dexterous

    157 сантиметровая чешка… Мини чешка, макси победа Катя как обычно…в своем репертуаре

    07.02.2026

  • Главврач Маргулис/

    Ещё одна молодая чешка в сотне. Посмотрим, далеко ли пойдёт...

    07.02.2026

  • Из Алматы

    Катю банально не хватило на финал. Накануне - тяжёлый трехсетовый матч против Баптист, а потом ещё и парный матч. Выиграла, да, "физики" хватило. Но сил слишком много потратила, и восстановиться явно не успела на финал против 20-летней восходящей звёздочки Бейлек. Всё-таки для 31-летней играть подряд столько матчей, - это, похоже, многовато. Наверное, хотя бы на пару не надо было заявляться...

    07.02.2026

  • Я из Волгограда

    А вот не надо терять надежду:stuck_out_tongue_winking_eye:.

    07.02.2026

  • hаnt64

    Это большой успех нашего спорта: играть в финале такого турнира. Особенно на фоне 17 места в лыжах. Все-таки не все виды спорта у нас в полной заднице!

    07.02.2026

  • Черемисин57

    Привет, сталинградец! Да. Было такое. Какой был рейтинг у соперницы Андреевой по финалу? А тут чешка сделала 11ую ракетку мира!! А за игрой Андреевой будем смотреть, но надежды на неё у меня мало!!! Да, сегодня твоя землячка зачехлила сильную бразилиянку, Захарова молодчина! Но сколько ей уже лет?

    07.02.2026

  • Я из Волгограда

    Привет:raised_hand::wave:, Черемисин. Недели три назад турнир категории WTA 500 в Аделаиде выиграла Мирра Андреева. Ты, вроде как, её тогда в комментариях не поздравлял. Поэтому, наверное, и про тот её титул не знаешь... Правда, Мирре не двадцать лет, а всего лишь восемнадцать. Но всё равно молодая ещё...

    07.02.2026

  • bvp

    Эх, Катя.

    07.02.2026

  • vernon s

    Как с таким выраженим лица до десятки-то добралась?

    07.02.2026

  • А Х

    Менталитет

    07.02.2026

  • Djin Ignatov

    Александрова и Самсонова хотели выиграть и заработать баллы ! Ведь по сути здесь не было сильных спортсменов !!! Но увы !

    07.02.2026

  • Sam17

    Да уж... полный отстой. Был уверен, что этот-то финал Александрова выиграет. Увы... Пытался смотреть (видел конец первого сета, включая тайбрейк), но долго не смог: такая тягомотина, что в сон клонит. Особенно на фоне совсем ещё недавнего финала АО. А ведь Александрова - игрок первой десятки.

    07.02.2026

  • _Mike N_

    Какой позор ! Лучше бы на месте Кати была Миррочка ! Она бы показала !

    07.02.2026

  • Братчанин

    Трагедия - это совсем другое....

    07.02.2026

  • Алехандрохорс

    Катерина очень безнадежно, но в финале. Даже не знаю это хорошо или плохо?). В общем 101 ракетке поздравления, как и нашим ЗвоЗа.( Звонаревой и Захаровой) вышедшим в основную сетку грядущего Тысячника в Дохе.

    07.02.2026

  • Venco

    После каждого ТБШ, когда многие подсчитывают полученные там деньги и пункты, проводятся самые отстойные турниры для лузеров, в которых приличным теннисисткам участвовать зашквар. Главные российские лузеры Самсонова и Александрова поперлись в Абу-Даби. Но лузер, он и в Эмиратах лузер. В Остраве в финале ВТА250 играют теннисистки из середины второй сотни. Это для них на этой неделе турниры, а не для Алесандровой с Самсоновой! Надеюсь эту сладкую парочку в Дохе отправят после второго круга домой.

    07.02.2026

  • Черемисин57

    Браво, Бейлек! Позор, Александровой!! Бросила играть во втором сете и сдалась молодой теннисистке!!! Александрова, как была квашнёй, так ею и осталась! Но это её личная трагедия!! А где молодые 20тилетние российские теннисистки, которые бы выигрывали финалы турниров 500? Их нет- провал!!! Вот это уже трагедия российского женского тенниса!

    07.02.2026

  • belaruss

    Увы заслуженно,Катя поплыла после проигранного тай брейка,если вчера с "мини-Уильямс" Кате получилось воспрять из небытия,то сегодня молодая чешка довела всё до логической победы,кстати, чешка уже 38-ая

    07.02.2026

