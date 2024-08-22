Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу во втором круге турнира в Монтеррее. В двух сетах она выиграла у мексиканки Ренаты Сарасуа — 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 20 минут. 29-летняя россиянка 17 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 1).
В четвертьфинале Александрова сыграет с Юань Юэ Китая.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 6:4
Источник: Сетка турнира
Новости