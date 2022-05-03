Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:49

Екатерина Александрова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Мадриде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о выходе в четвертьфинал турнира в Мадриде. В матче третьего тура она обыграла чешку Мари Боузкову со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.

«Сложная была игра. Мари так хорошо играла. Невозможно было заканчивать розыгрыши, потому что она была буквально везде. На каждый мой удар она отвечала своим», — цитирует Александрову пресс-служба WTA.

В следующем туре Александрова сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая в третьем круге обыграла бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:1, 6:4.

Теннис
Екатерина Александрова
0
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
«У нас страна богата на таланты». Руслан Нигматуллин рассказал о положительных сторонах отстранения российских клубов от международных чемпионатов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анисимова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости