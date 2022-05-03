Екатерина Александрова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о выходе в четвертьфинал турнира в Мадриде. В матче третьего тура она обыграла чешку Мари Боузкову со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.

«Сложная была игра. Мари так хорошо играла. Невозможно было заканчивать розыгрыши, потому что она была буквально везде. На каждый мой удар она отвечала своим», — цитирует Александрову пресс-служба WTA.

В следующем туре Александрова сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая в третьем круге обыграла бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:1, 6:4.