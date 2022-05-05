Екатерина Александрова прокомментировала предстоящий матч в полуфинале с Онс Жабер в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от матча с тунисской Онс Жабер. Спортсменка сыграет с ней в полуфинале грунтового турнира в Мадриде, матч состоится сегодня, 5 мая. Начало — в 14.30.

«Она невероятный игрок. Каждый раз, как я играла с ней, мне приходилось очень непросто. Она не могла закончить свой последний матч, так что будет сложно что-то предсказать», — цитирует Александрову пресс-служба WTA.

Екатерина Александрова и Онс Жабер сыграли семь матчей в рамках WTA. В шести случаях сильнее оказалась россиянка.