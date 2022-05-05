Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:45

Екатерина Александрова прокомментировала предстоящий матч в полуфинале с Онс Жабер в Мадриде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от матча с тунисской Онс Жабер. Спортсменка сыграет с ней в полуфинале грунтового турнира в Мадриде, матч состоится сегодня, 5 мая. Начало — в 14.30.

«Она невероятный игрок. Каждый раз, как я играла с ней, мне приходилось очень непросто. Она не могла закончить свой последний матч, так что будет сложно что-то предсказать», — цитирует Александрову пресс-служба WTA.

Екатерина Александрова и Онс Жабер сыграли семь матчей в рамках WTA. В шести случаях сильнее оказалась россиянка.

Теннис
Екатерина Александрова
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина одним словом отреагировала на фотографии Павлюченковой из Рима
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости