Екатерина Александрова: "Постараюсь взять реванш у Соболенко"

Россиянка Екатерина Александрова, переиграв Терезу Мартинцову (7:5, 6:2) вышла в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy, где встретиться с Ариной Соболенко. На пресс-конференции Александрова рассказала о неважном самочувствии, своей подаче и желании взять реванш у белорусской теннисистки.

– Первый сет был сложный, хотя я вроде бы повела с самого начала, потом преимущество потеряла. Но в конце получилось наверстать упущенное. Во втором сете было уже полегче, – сказала Александрова на пресс-конференции.

– Вы вызывали врача на корт.

– У меня немного кружилась голова и было тяжело дышать. Но ничего такого серьезного.

– Ваш папа, выйдя на корт, сказал: "Похвали себя". Вы всегда критичны к сете?

– Ну да. Даже если можно себя похвалить, часто этого не делаю. Мне кажется, что можно было сыграть получше, сделать удар получше и вообще. Поэтому папа, выходя на корт, старается сделать так, чтобы я сама себя не загоняла.

– В первом матче вы сделали 17 эйсов, во втором – всего четыре.

– День на день не приходится. Видимо, после дня с меткой подачей, следующий был неважный. Но для меня самое главное, что я смогла подать в нужный момент, и мне этого хватило. Надеюсь, что тенденция продолжится. Если завтра буду подавать хоть чуть-чуть лучше, чем сегодня, будет уже хорошо.

– Вам предстоит играть с Ариной Соболенко.

– Она игрок топ-класса. Мы с ней не так давно играли на турнире в Китае во втором круге. Тогда она выиграла. Я постараюсь взять реванш, что ли. (Мария Никулашкина)