Екатерина Александрова: «Первый титул всегда особенный»

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала свою победу в финале турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Для 25-летней спортсменки это первый подобный успех в карьере.

— Вся неделя с самого ее начала сложилась для меня хорошо, — приводит слова Александровой официальный сайт WTA. — Легко не было, но у меня все получалось до самого конца. Я завоевала свой первый титул, и это удивительное чувство. Первый титул всегда особенный. Я играла в своем втором финале. Первый завершился неудачно, поэтому я старалась выиграть этот.