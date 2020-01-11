Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Екатерина Александрова: «Первый титул всегда особенный»

15:25
Теги:

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала свою победу в финале турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Для 25-летней спортсменки это первый подобный успех в карьере.

— Вся неделя с самого ее начала сложилась для меня хорошо, — приводит слова Александровой официальный сайт WTA. — Легко не было, но у меня все получалось до самого конца. Я завоевала свой первый титул, и это удивительное чувство. Первый титул всегда особенный. Я играла в своем втором финале. Первый завершился неудачно, поэтому я старалась выиграть этот.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир