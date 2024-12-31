Александрова проиграла Жабер во втором круге турнира в Брисбене

Россиянка Екатерина Александрова проиграла туниске Онс Жабер во втором круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 3:6, 2:6.

Матч длился 1 час 22 минуты. Александрова сделала 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. У Жабер — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

42-я ракетка мира в третьем круге встретится с Элиной Аванесян из Армении.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:3, 6:2

Мари Боузкова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:6 (7:0), 6:4