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Сегодня, 16:10

Екатерина Александрова назвала неожиданной победу на турнире в Хертогенбосе

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Российская теннисистка Екатерина Александрова призналась, что не ожидала победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

«Трава — это сложное покрытие для всех теннисистов. После первого матча на турнире я даже не ожидала, что окажусь в финале и выиграю титул, игра у меня не шла совсем. Но от игры к игре мне было все легче, я поймала ритм и в финале быстро нашла свою игру. Глядя на итоговый счет, может показаться, что мне было суперлегко, но на самом деле это не так. Сезон складывается неплохо, и победа здесь добавляет уверенности», — цитирует ТАСС Александрову.

В финале турнира в Хертогенбосе 27-летняя россиянка обыграла 24-летнюю белорусскую теннисистку Арину Соболенко (7:5, 6:0). Александрова выиграла второй титул WTA в карьере — первый спортсменка взяла в 2020 году в Шэньчжэне.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14891967
Теннис
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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