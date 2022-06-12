Екатерина Александрова назвала неожиданной победу на турнире в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова призналась, что не ожидала победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

«Трава — это сложное покрытие для всех теннисистов. После первого матча на турнире я даже не ожидала, что окажусь в финале и выиграю титул, игра у меня не шла совсем. Но от игры к игре мне было все легче, я поймала ритм и в финале быстро нашла свою игру. Глядя на итоговый счет, может показаться, что мне было суперлегко, но на самом деле это не так. Сезон складывается неплохо, и победа здесь добавляет уверенности», — цитирует ТАСС Александрову.

В финале турнира в Хертогенбосе 27-летняя россиянка обыграла 24-летнюю белорусскую теннисистку Арину Соболенко (7:5, 6:0). Александрова выиграла второй титул WTA в карьере — первый спортсменка взяла в 2020 году в Шэньчжэне.