Александрова и Андреева не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Брисбене
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Мирра Андреева потерпели поражение в четвертьфинале парного турнира в Брисбене.
Дуэт уступил представительнице Казахстана Анне Данилиной и Александре Крунич из Сербии со счетом 1:6, 3:6.
За игру Александрова и Андреева 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
За выход в финал Данилина и Крунич поборются с победительницами матча Паула Бадоса/Арина Соболенко (Испания/Белоруссия) — Кристина Букша/Эллен Перес (Испания/Австралия, 3).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by ANZ
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия, 2) — Екатерина Александрова/Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:3