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6 января, 11:31

Александрова и Андреева не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Брисбене

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Мирра Андреева потерпели поражение в четвертьфинале парного турнира в Брисбене.

Дуэт уступил представительнице Казахстана Анне Данилиной и Александре Крунич из Сербии со счетом 1:6, 3:6.

За игру Александрова и Андреева 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в финал Данилина и Крунич поборются с победительницами матча Паула Бадоса/Арина Соболенко (Испания/Белоруссия) — Кристина Букша/Эллен Перес (Испания/Австралия, 3).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by ANZ

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия, 2) — Екатерина Александрова/Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:3

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Теннис
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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