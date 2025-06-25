Теннис
25 июня, 14:54

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Греции Марию Саккари во втором круге на турнире в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

На счету Александровой 13 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов из 3. Саккари сделала 7 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира 30-летняя россиянка сыграет с полькой Игой Свентек.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Мария Саккари (Греция, WC) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    А ты у нас по теннису истина в последней инстанции? Комплекс Наполеона во всей своей красе:grin: Фантастический ты идиот, и твоё счастье, что ты этого просто не способен осознать - идиотство, оно на всё распространяется, и в первую очередь на самосознание.

    25.06.2025

  • 678ugu

    Ну ты совсем с катушек слетел. Грубить стал. Ранняя деменция? Я же никому мнение не нвязываю. Обращаюсь только к тебе, чтобы ты лучше узнал мир тенниса и не писал чушь в комментариях.

    25.06.2025

  • hant64

    Сволота мерзотная, ты всерьёз считаешь, что твоё мнение хоть кому-нибудь интересно?

    25.06.2025

  • 678ugu

    Да просто Мария перетрахалась всех меры с сыном Премьера Греции. На теннис совсем время не остается. Но тебе это не понять, старичок. Не твое уже.

    25.06.2025

  • hant64

    Бублик то здесь причём? И да, Бублику ещё до Медведева играть и играть... Даже до уже такого Медведева, тоже, как и Саккари, едущего с ярмарки.

    25.06.2025

  • oykc

    Короче, Бублик на классе обыграл Медведева =))

    25.06.2025

  • Алехандрохорс

    Однозначно лишний сет сыграли. Нет, Саккари порой может выдать матч, но вот в общем она сейчас игрок никак не ТОП-20. Что-то сбойнула Александрова.

    25.06.2025

  • hant64

    От той Саккари, которая несколько лет не вылезала из десятки рейтинга, за последние два года мало чего осталось. Это объективно. И класс игры Александровой на сегодняшний день выше уровня гречанки.

    25.06.2025

  • oykc

    Чего за "класс игры", если Мария Саккари ни в чём не уступает, кроме текущего рейтинга и до сегодняшнего матча уступила только 1 раз из 7 в личных встречах.

    25.06.2025

  • Николай Шибаев

    И все таки выиграла,с ошибками в игре позволила Саккари сет забрать,выручил класс игры.

    25.06.2025

  • hant64

    С виду вроде бы уверенно, на классе выиграла. Но зачем второй сет было отдавать? Женский теннис - один сплошной вопрос.:slight_smile:

    25.06.2025

