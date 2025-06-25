Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Греции Марию Саккари во втором круге на турнире в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

На счету Александровой 13 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов из 3. Саккари сделала 7 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира 30-летняя россиянка сыграет с полькой Игой Свентек.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Мария Саккари (Греция, WC) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3