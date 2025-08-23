Александрова на отказе Боузковой вышла в финал Монтеррея и сыграет против Шнайдер

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала финалисткой турнира в Монтеррее.

В полуфинале соревнований 14-я ракетка мира встречалась с чешкой Марией Боузковой, которая отказалась от продолжения матча после первого сета, завершившегося со счетом 6:3 в пользу россиянки.

Спортсменки провели на корте 57 минут. Александрова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету ее соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного.

В финале турнира в Монтеррее Александрова сыграет против своей соотечественницы Дианы Шнайдер.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3 отказ 2-го игрока