Александрова вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила новозеландку Лулу Сун в матче второго круга турнира в Цинциннати — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Россиянка сделала семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету ее соперницы пять подач навылет, восемь «двойных» и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Александрова сыграет с австралийкой Майей Джойнт.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 12) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:4, 6:2

Майя Джойнт (Австралия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18) — 6:4, 4:6, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания, 30) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:2