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18 сентября 2025, 10:34

Теннисистка Александрова вышла в третий круг турнира в Сеуле

Павел Лопатко
Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила француженку Лоис Буассон в матче второго круга турнира в Сеуле — 4:6, 6:2, 6:2.

30-летняя Александрова сделала 6 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее 22-летней соперницы 0 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Александрова сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Элла Зайдель (Германия).

Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Лоис Буассон (Франция) — 4:6, 6:2, 6:2

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Теннис
Екатерина Александрова
Лоис Буассон
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