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22 августа 2025, 07:35

Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла у Линды Носковой из Чехии в четвертьфинале турнира в Монтеррее — 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Матч длился 2 часа 18 минут. 30-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующей соперницей Александровой будет победительница матча Антония Ружич (Хорватия) — Мария Боузкова (Чехия).

Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Линда Носкова (Чехия, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:2

Источник: Сетка турнира в Монтеррее
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Теннис
Екатерина Александрова
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