Александрова и Носкова встретятся на турнире WTA в Штутгарте

Екатерина Александрова из России и Линда Носкова из Чехии встретятся в матче второго круга турнира в Штутгарте в четверг, 16 апреля. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей турнира в Штутгарте, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В предыдущем раунде Александрова победила Габриэлу Кнутсон из Чехии со счетом 6:2, 6:2, а Носкова обыграла Чжан Шуай из Китая со счетом 5:7, 6:1, 6:4.

В мировом рейтинге WTA Александрова занимает 13-е место, Носкова — 14-е. Победительница матча выйдет в третий круг, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.