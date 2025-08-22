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22 августа 2025, 13:18

Александрова о выходе в полуфинал Монтеррея: «Счастлива, что могу остаться здесь подольше и насладиться атмосферой»

Алина Савинова

Российская теннисистка Екатерина Александрова ответила на вопрос о том, насколько важно для нее выйти в полуфинал турнира в Монтеррее.

В четвертьфинале соревнований 30-летняя спортсменка победила чешку Линду Носкову со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

«Для меня это действительно важно. Очень рада, что могу быть здесь в полуфинале, так же, как и в прошлом году. Это отличный турнир, чтобы выступить перед US Open, получить больше матчей. На мой взгляд, это просто удивительное место. Я очень счастлива, что могу остаться здесь подольше и насладиться атмосферой», — сказала Александрова в интервью на корте.

В полуфинале турнира в Монтеррее россиянка сыграет против Марии Боузковой из Чехии, которая обыграла хорватку Антонию Ружич (6:3, 6:2).

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Теннис
Екатерина Александрова
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