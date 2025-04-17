Александрова о победе над Миррой Андреевой: «Матч получился сложным, если не смотреть на счет»

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над соотечественницей Миррой Андреевой во втором круге турнира в Штутгарте.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Александровой.

«Перед игрой я настраивалась на действительно сложный матч. Так и получилось, если не смотреть на счет», — сказала Александрова после игры.

В четвертьфинале 22-я ракетка мира сыграет с американкой Джессикой Пегулой.