Александрова — о выходе в финал турнира в Монтеррее: «Надеюсь, с моей соперницей будет все хорошо»

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в финал турнира в Монтеррее (Мексика).

В полуфинале соревнований 14-я ракетка мира встречалась с чешкой Марией Боузковой, которая отказалась от продолжения матча после первого сета, завершившегося со счетом 6:3 в пользу россиянки.

«Я очень рада выйти в финал, хотя это не тот способ, которым я хотела это сделать. Надеюсь, с моей соперницей будет все хорошо и ничего серьезного. Я же начинаю готовиться к финальной встрече и надеюсь показать свой лучший теннис», — цитирует спортсменку ТАСС.

В финальном матче 30-летняя Александрова сыграет со своей соотечественницей Дианой Шнайдер.