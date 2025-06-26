Екатерина Александрова сыграет с Игой Свентек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге 26 июня

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с полькой Игой Свентек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге в четверг, 26 июня. Начало — в 13.40 по московскому времени.

Екатерина Александрова — Ига Свентек: трансляция турнира в Бад-Хомбурге в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

30-летняя Александрова занимает 18-е место в рейтинге WTA. 24-летняя Свентек — восьмая ракетка мира.

В истории личных встреч счет 3-2 в пользу польской теннисистки.

Травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) пройдет с 22 по 28 июня.