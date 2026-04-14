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Александрова за час обыграла Кнутсон в первом круге турнира в Штутгарте

Алина Савинова

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Штутгарте. В матче первого раунда 13-я ракетка мира победила чешку Габриэлу Кнутсон со счетом 6:2, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты. Александрова 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кнутсон 4 эйса, 6 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 заработанных.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между китаянкой Чжан Шуай и чешкой Линдой Носковой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Габриэла Кнутсон (Чехия, Q) — 6:2, 6:2

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Теннис
Екатерина Александрова
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